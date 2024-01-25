Во время хапуна в Бресте задержали 70 человек 3 25.01.2024, 11:49

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Среди задержанных — одни женщины.

В Бресте во время облавы силовиков 23 января задержали около 70 человек. И все они — женщины. Об этом стало известно правозащитникам. Задержанных везли в КГБ, Следственный комитет и милицию.

«Их было так много, что люди сидели в коридорах», — отмечают правозащитники. Тех, кто возмущался и жаловался, задерживали на трое суток и отправляли в ИВС.

Напомним, по информации правозащитников, с 23 января более ста человек столкнулись с визитами силовиков. Некоторых задержали, некоторых отпустили после обыска. Среди задержанных – Марина Адамович, витебский активист Борис Хамайда, бывшая журналистка Catholic.by Оксана Ючкович.

Правозащитники сообщают, что в постановлениях силовиков фигурируют статьи за «финансирование» и «участие в экстремистских формированиях».