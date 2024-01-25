Ученые: На Марсе найдены рекордные залежи подземного льда 1 25.01.2024, 12:09

Открытие сделали с помощью европейского орбитального аппарата «Марс-экспресс».

Под экватором Марса может находиться огромное скопление льда. Такой вывод сделали специалисты Европейского космического агентства (ЕКА).

Открытие сделали с помощью европейского орбитального аппарата «Марс-экспресс», который прибыл к Красной планете в 2003 году. По оценкам ученых, толщина ледяных отложений составляет около 3,7 километра: если этот лед поднять на поверхность и растопить, он покроет весь Марс океаном глубиной от 1,5 до 2,7 метра.

Эксперты уже подозревали, что под этой местностью может находиться лед, но не могли исключить, что это вулканическая пыль. Теперь, 15 лет спустя, новые данные показали, что это действительно слои льда, покрытые пылью толщиной в несколько сотен метров.

Исследование доказывает, что Марс в прошлом выглядел иначе, чем сегодня – на его поверхности были ледники, озера и реки. Ученые рассчитывают, что миссии с участием человека на Марс позволят узнать больше о ее прошлом.