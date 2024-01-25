«Зачем мне идти в курятник, если есть свой дом?» 25.01.2024, 12:18

Как жители одного из районов Гродно ждут сноса.

В Гродно застройку нового микрорайона на месте частного сектора между проспектом Строителей и улицей Весенняя откладывали так долго, что местные жители перестали в нее верить. И все же в январе 2024 года начнут экспертизу, а потом и снос частных домов, пишет Grodno.in. «Снести свои дома хотят только те, кто не провел газ, воду и другие коммуникации», — уверен местный.

Отмены не будет

Строительство нового микрорайона откладывали больше 10 лет. Первые планы продолжить проспект Строителей в сторону Нового моста озвучили еще в начале 2000-х годов, а предварительный план застройки разработали в 2010 году. Ради нового микрорайона с учетом ІІ очереди строительства снесут еще 79 частных домов (всего выйдет 90). Xозяев участков в границах будущего сноса еще в 2021 году предупреждали не садить огороды.

«Отмены не будет, снос однозначно случится в ближайшие месяцы. Скорее всего, весной 2024 года — куда уж больше тянуть», — рассказали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома.

«Не поверю в снос, пока не увижу бульдозер»

Частный сектор расположен в 1,5−2 км от центра города. Дома на улице Павлова — кусочек сохранившейся деревни, соседствующий с многоэтажками на Калиновского. Где-то осталась колонка старого образца, где-то топится печь, висят ковры на заборе, топится баня. Но многие дома заброшены или сгорели.

«Первый дом построят возле остановки «Улица Весенняя», чтобы переселять туда людей, чьи дома снесут. Это 40 или 60 участков», — рассказал журналистам местный житель. Сам он под снос не попадает.

У перекрестка улиц Павлова и Добролюбова рядом с ветхими домами соседствуют добротные коттеджи, есть и деревянные избы.

«Вы в это [снос] верите? А я уже нет, пока не увижу бульдозер, — говорит другой житель района. — Меня пять лет как должны снести. Из пустого в порожнее только переливают, никто ничего не делает. Переезжать никуда не хочу. Зачем идти в курник, если у меня есть большой собственный дом?»

«Я в трусах летом спокойно выхожу во двор и гараж. И мне предлагают идти вот в такое дерьмо, где ни кричать, ни курить — ничего нельзя, — возмущается мужчина. — Что вы сравниваете? Снести свои дома хотят только те, кто не провел газ, воду и другие коммуникации. У меня все это есть, поэтому я не хочу сноса. Только кто будет слушать мое мнение? Уже прошло 2 года с последней описи, третий пошел. Они уже должны заново приходить все оценивать».

Одноэтажный кирпичный дом мужчины оценили более чем в 200 тысяч белорусских рублей. Но он все равно не хочет давать «добро» на снос.

Каким будет новый микрорайон

Застройка микрорайона будет разноуровневой — от 4 до 14 этажей. В центре планируются три высотки на 19 этажей каждая. Вдоль Весенней построят переменные 10−7−6−4-этажные дома. Вдоль продолжения проспекта Строителей в проекте дома на 6−8−10 этажей. На углу Калиновского-Строителей запланирован дом на 9−7−14 этажей. Возле кольцевой развязки со стороны Нового моста построят 10-этажный дом. Общая площадь микрорайона составит 47,45 га. Всего там будет 2475 квартир. Архитекторы запланировали концепцию «двор без машин»: парковки для авто разместят по периметру, а не во дворах домов. Построят компактные детский сад и школу.

План застройки микрорайона в границах ул. Весенняя, Калиновского, Санфирова, Парковая презентовали осенью 2022 года. В 2023 году будущий микрорайон из «Весеннего» переименовали в «Золотой».

Собственникам домов под снос пообещали квартиры с отделкой в первой же построенной многоэтажке. Если такой вариант не подходит, люди могут выбрать квартиру в другом микрорайоне Гродно или городе, где «Гродножилстрой» строит дома, а также забрать возмещение ущерба деньгами.