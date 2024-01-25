СМИ: В момент падения Ил-76 ПВО России охотилась на украинский БПЛА 25.01.2024, 12:25

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Появились новые детали крушения самолета под Белгородом.

В момент предполагаемого сбития российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области звучала воздушная тревога и работала российская ПВО.

Минобороны РФ признало, что в момент крушения самолета их ПВО сбивала украинский БПЛА, передает Диалог.UA.

Военное ведомство РФ официально уведомило, что «дежурными средствами ПВО» якобы уничтожили дрон над Белгородской областью в среду, 24 января.

Украинский журналист Игорь Соловей, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Ил-76 ВС РФ мог быть сбит российским зенитным ракетным комплексом «С-300».

«По моей информации, российский самолет был сбит из С-300 российского, то есть снова «френдли файер» (дружественный огонь - ред.). Сбитие сопровождалось налетом наших беспилотников на Белгородчину, поэтому была объявлена воздушная тревога… И если на борту действительно были наши пленные, которых везли на обмен, то это очередное ужасное преступление россиян, которое они срочно пытаются переложить на украинскую сторону, ограничивая доступ к месту трагедии и зачищая доказательства», - написал журналист.

Согласно версии Москвы, на борту сбитого Ил-76 якобы находились 65 военнопленных, которых везли на обмен, а также 3 конвоиров и 6 членов экипажа. Россияне уверяют, что никто не выжил.

Военная разведка Украины подтвердила, что сегодня готовился обмен пленными, который был сорван.