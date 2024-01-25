В Беларуси задержали бывшего политзаключенного Михаила Жемчужного 1 25.01.2024, 12:26

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Он провел за решеткой уже более 10 лет.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что 23 января был задержан бывший политзаключенный Михаил Жемчужный.

Известно, что к нему приходили с обыском, после чего Жемчужный был задержан и его судьба до сих пор неизвестна.

Михаил Жемчужный был осужден в 2015 году к 6,5 годам колонии за подстрекательство к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконное приобретение средств для негласного получения информации, а также дачу взятки. Михаил вышел на свободу 19 февраля 2021 года.

По информации «Весны», всего за эти дни под преследование попали по меньшей мере 157 человек. Против части из них возбудили уголовные дела по ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании) и ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности).

Некоторых задержанных судят по административным делам. Большая часть людей выходят на свободу после допросов, но в каком статусе — неизвестно.