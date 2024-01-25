закрыть
25 января 2024, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Количество обращений белорусов к медикам за месяц выросло на 40%

1
  • 25.01.2024, 12:34
  • 1,074
Количество обращений белорусов к медикам за месяц выросло на 40%

Значительно увеличилась заболеваемость среди детей.

В январе, по сравнению с декабрем, в Беларуси свыше чем на 40% увеличилось количество обращений граждан к медикам в связи с сезонными заболеваниями. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологи. Почти в 60% заболевают дети.

После новогодних праздников существенно ощутилась нагрузка, - отмечает «Радыё Рацыя» врач-лаборант:

- Количество заболевших резко увеличилось. Соответственно, и увеличилось количество тех, кто связывается к врачам. У нас пока получается обслуживать все вызовы, которые поступают за день.

При этом пик гриппа и острых респираторных инфекций медики ожидают в феврале. Под особым вниманием у эпидемиологов ситуация с распространением так называемого «гонконгского гриппа» и коронавируса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип