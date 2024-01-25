Количество обращений белорусов к медикам за месяц выросло на 40% 1 25.01.2024, 12:34

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Значительно увеличилась заболеваемость среди детей.

В январе, по сравнению с декабрем, в Беларуси свыше чем на 40% увеличилось количество обращений граждан к медикам в связи с сезонными заболеваниями. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологи. Почти в 60% заболевают дети.

После новогодних праздников существенно ощутилась нагрузка, - отмечает «Радыё Рацыя» врач-лаборант:

- Количество заболевших резко увеличилось. Соответственно, и увеличилось количество тех, кто связывается к врачам. У нас пока получается обслуживать все вызовы, которые поступают за день.

При этом пик гриппа и острых респираторных инфекций медики ожидают в феврале. Под особым вниманием у эпидемиологов ситуация с распространением так называемого «гонконгского гриппа» и коронавируса.