СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области РФ 25.01.2024, 12:35

2,060

Что известно.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила СБУ.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ «Ил-76» в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», - сообщили изданию.

В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.

Досудебное расследование продолжается.

Что известно о падении Ил-76

Напомним, вчера 24 января в Белгородской области России разбился военный транспортный самолет Ил-76. Первыми об этом сообщили российские СМИ. По данным источников РБК-Украина он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В свою очередь российское Минобороны заявило, что на борту Ил-76 якобы были 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену. В ГУР МО же заявили, что обмен действительно должен состояться и был сорван. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают. Там отмечают, что информация по экипажу Ил-76 проверяется.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Он также отметил, что необходимо установить все четкие факты, настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории.

В то же время уже появилось и заявление Генштаба ВСУ. Также на фоне падения Ил обнародовал заявление и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.