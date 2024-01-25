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В поезде Минск - Витебск обнаружили необычного «безбилетника»

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  • 25.01.2024, 12:41
  • 3,796
В поезде Минск - Витебск обнаружили необычного «безбилетника»

Его не только не высадили, но еще и накормили.

На днях проводницы поезда Минск — Витебск обнаружили необычного «безбилетника» - небольшой черный пес спрятался под сиденьями в одном из вагонов. Видео было опубликовано в Instagram, но после разошлось по всем соцсетям.

Проводницы в шутку поинтересовались у него, куда он едет, а потом накормили бутербродом.

В комментариях под видео некоторые пользователи рассказали, что собака живет на железнодорожном вокзале и периодически греется еще и в автобусах.

@baha.on Безбилетник 🐶 Поезд Минск-Витебск, . . . . #собака #поезд #пес #беларусь #ждбеларусь #ждрб #жд ♬ оригинальный звук - Baha.on

Тем временем часть пользователей вспомнила в комментариях историю с котом Твиксом, которая недавно произошла в российском Кирове. Там проводница решила, что животное бродячее, и выбросила его из вагона на мороз. Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала. На проводницу завели уголовное дело.

«Твикс тоже хотел бы на такую проводницу наткнуться», — написали пользователи.

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