Генштаб Британии призвал гражданское население готовиться к полномасштабной войне с Россией 1 25.01.2024, 12:43

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Великобритании нужна армию численностью до 500 тысяч человек.

Начальник генерального штаба Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что армию надо готовить к полномасштабной войне с такой страной как Россия.

Об этом сообщает The Times.

Британские военные обсуждают, как создать армию численностью до 500 тысяч человек, включая гражданских лиц, чтобы защитить Великобританию в случае полномасштабной войны с такой страной как РФ. По словам Сандерса, гражданские лица должны быть обучены и оснащены, чтобы составить «гражданскую армию» на случай втягивания страны в войну.

В течение следующих 3 лет Британия должна увеличить армию до 120 тысяч человек, включая регулярные силы, стратегический резерв и резервистов. Однако такого количества людей будет недостаточно, чтобы выиграть войну, поэтому общественность должна быть готова к войне при необходимости. Надо сейчас закладывать основы для национальной мобилизации.

Война в Украине убедила британский силовой блок, что нужно создавать вторую волну сил, которые могли бы бороться с врагом, если подготовленные бойцы проигрывают на поле боя. По мнению военных, они играют ключевую роль для победы в войне.

Высокопоставленный источник заявил, что подготовка украинских военных на британской земле может стать «генеральной репетицией» подготовки обычных мужчин и женщин для британских вооруженных сил. Пока неясно, насколько большие силы нужны будут Британии, но министр вооруженных сил Джеймс Хиппи озвучил цифру в 500 000 человек, среди которых будут гражданские.

Ни одна из имеющихся политик не детализирует мобилизацию больших сил в Великобритании, поэтому по мнению экспертов Минобороны, это надо обсудить. Также страна вернется к призыву в условиях войны.

«Нам нужна армия, разработанная таким образом, чтобы быстро расширяться, чтобы обеспечить работу первого эшелона, обеспечить ресурсами второй эшелон, а также обучить и снарядить гражданскую армию, которая должна следовать», — заявил Сандерс.

Начальник Генштаба отмечает, что Великобритания не может себе позволить такую же ошибку, которая была при начале Первой мировой войны. Тогда британцы не были защищены. Задача нации — подготовиться.

Война в Украине демонстрирует, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан побеждают в них.