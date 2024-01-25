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Партизаны проникли на крупнейшее предприятие под Москвой, производящее ракеты Х-31 и Х-35

  • 25.01.2024, 12:52
  • 2,374
Партизаны проникли на крупнейшее предприятие под Москвой, производящее ракеты Х-31 и Х-35

Что удалось обнаружить?

В четверг, 25 января, в движении АТЕШ заявили, что их агенты провели внешнюю разведку центрального офиса крупнейшего российского оборонного предприятия — корпорации Тактическое ракетное вооружение. Она расположена в Королеве, Московской области.

В сообщении движения в Telegram говорится, что данная корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов. Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа «Бастион», «Яхонт», «Рубеж» и другие.

В АТЕШ заявили, что вычислили производственные цеха, амбары с реагентами и техникой. Также они «наверняка знают» расположение административного корпуса со всей документацией.

В движении подчеркнули, что данный военный объект должен быть уничтожен и они будут над этим работать.

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