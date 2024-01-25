Дурдом, в котором каждый мнит себя Наполеоном

Дурдом, в котором каждый мнит себя Наполеоном1
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 25.01.2024, 12:47
- 3,750
Новое назначение полностью отражает ситуацию в хунте.
Новый министр здравоохранения хунты Александр Ходжаев - специалист по карательной психиатрии. Настоящий «профессионал своего дела».
Для того, что осталось после Караника-Пиневича от системы здравоохранения, ничего хорошего.
С другой стороны, это полностью отражает ситуацию в хунте. Дурка, в которой каждый мнит себя если не Наполеоном, то хотя бы прокурором-некрофилом.
Если бы мы не знали, кто такой Александр Ходжаев, то сказали бы, что наконец-то санитары добрались до того пациента.
Телеграм-канал «Ник и Майк»