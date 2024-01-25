Дурдом, в котором каждый мнит себя Наполеоном 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

25.01.2024, 12:47

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Новое назначение полностью отражает ситуацию в хунте.

Новый министр здравоохранения хунты Александр Ходжаев - специалист по карательной психиатрии. Настоящий «профессионал своего дела».

Для того, что осталось после Караника-Пиневича от системы здравоохранения, ничего хорошего.

С другой стороны, это полностью отражает ситуацию в хунте. Дурка, в которой каждый мнит себя если не Наполеоном, то хотя бы прокурором-некрофилом.

Если бы мы не знали, кто такой Александр Ходжаев, то сказали бы, что наконец-то санитары добрались до того пациента.

Телеграм-канал «Ник и Майк»