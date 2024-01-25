Как быстро починить замок на молнии: хитрый трюк с зубочисткой 25.01.2024, 13:02

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Что делать, если времени крайне мало.

С кем не бывает: собираешься, спешишь, и тут - ломается молния на куртке. Частой причиной неисправности является выпадение нескольких зубчиков с полотна молнии. Однако мало кто знает, как исправить замок на молнии, если времени крайне мало.

Мужчина в ТикТок показал лайхак, как можно восстановить молнию на куртке, если в ней не хватает нескольких зубцов.

Для этого необходимо с помощью плоскогубцев или другого инструмента аккуратно снять несколько элементов на верхнем крае молнии, после чего надеть их на зубочистку, чтобы увеличить посадочное отверстие.

Затем, нужно нанести каплю суперклея на место, где зубчики выпали с молнии и аккуратно установить новые элементы на прежнее место. На этом все, проблема решена.

Однако важно помнить, что спешить в этом деле нельзя, чтобы не повредить элементы инструментами.