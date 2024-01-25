«Из ущерба - только пропавший чайник» 25.01.2024, 13:08

Минчанин нашел формулу успешного взаимодействия с квартирантами.

Минчанин вывел идеальную формулу взаимодействия с квартирантами и поделился ей с «Онлайнером».

«Для того, чтобы сдать квартиру, нужно соблюсти несколько условий:

1) страхование комплексное;

2) опись дорогостоящего имущества с обозначением компенсации в случае поломки или уничтожения;

3) оформление договора с обязательной дачей залога.

Залили соседей — страховка оплатит. Разбили телевизор — заплатят компенсацию. Что-то по мелочи или неуплата коммунальных — залог идет в расход. Все просто.

Поэтому у меня из ущерба: химчистка матраса, исчезнувший чайник и испорченное постельное белье (да, я его даю, если люди проживают длительный срок). И пусть в квартире будут жить хоть кошки, хоть собаки. Квартиранты заплатят за ущерб», — делится опытом собственник.

А что по страховкам? «Пригреть» ваше жилье готовы с десяток компаний. Правда, не всегда собственники потом довольны выплатами — в конце одной нашей статьи вы можете найти несколько историй.

Сколько же надо заплатить, чтобы целый год спать спокойно? Например, «Белгосстрах» предупреждает, что средняя цена страхового полиса (без скидок и надбавок) составит 0,6% от страховой суммы. Так что можно самим прикинуть, насколько дорога квартира и все, что в ней, и высчитать сумму.

Компания Imkliva разместила на сайте калькулятор, благодаря которому понятно, что, если страховать жилье на 50 000 рублей, то «внести в кассу» надо порядка 160 рублей. В «Кентавре» при страховой сумме в 50 000 рублей заплатить страховщикам надо будет 183,5 рубля. В «Промтрансинвесте» при тех же условиях расстаться надо будет уже с 215 рублями. Все суммы являются ориентировочными и показываются на сайте для ознакомления и примерного понимания порядка цифр.

Возможно, вам насчитают чуть больше из-за каких-то нюансов, а может, и скидку дадут. Также со многими компаниями можно договориться о том, чтобы выплачивать страховку ежемесячно небольшими частями, а не сразу отдавать всю сумму.