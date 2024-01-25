Дрон ВСУ «исцелил» раненого оккупанта 25.01.2024, 13:15

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Видеофакт.

Оператор украинского беспилотника чудесным образом «исцелил» раненого российского захватчика.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

На нем видно, как эвакуационная группа оккупантов тащит на носилках сослуживца, однако, когда дрон ВСУ сбрасывает рядом с ними гранату и все разбегаются, раненый также неожиданно поднимается на ноги и пытается скрыться.

Еще одним интересным эпизодом данного видео является попытка одного из военных преступников вымолить у украинского оператора пощады, хотя своего оружия лживый оккупант так и не сложил.

Итогом столь необдуманного решения усидеть сразу на двух стульях стала его ликвидация.

«Российский солдат пытался давить на жалость, умоляя о пощаде украинский дрон. Но при этом даже не додумался снять и откинуть автомат, подняв руки вверх. Месяц назад в похожей ситуации наш аэробомбер проявил милосердие (второе видео), дав шанс оккупанту сдаться в плен. Однако тот убежал и спрятался во вражеском окопе, подписав таким образом смертный приговор своим товарищам», — отметил Бутусов.

Более смышленым в этом смысле оказался россиянин, который в поисках «хлеба» пришел к позициям ВСУ и без какого-либо сопротивления сдался украинским защитникам, сохранив свою жизнь.