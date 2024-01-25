Про самолет 1 Anti-Colorados, Defence-Line

25.01.2024, 13:27

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А теперь начинается самое интересное.

Не думал, что придется писать продолжение к предыдущей статье, но дальнейший ход событий показал, что в этом потоке сознания надо срочно дать какую-то альтернативу, основанную на здравом смысле и жизненной опытности. Скажем так, вражеская пропаганда отработала удивительно быстро и находчиво, причем, одним ходом она пытается достичь сразу несколько, крайне важных для себя целей. Небольшое смещение акцентов тут же изменило всю риторику, вокруг этого события.

А для того, чтобы все встало на место, нужно всего лишь уточнить некоторые очевидные детали, примерно вот таким образом:

Не правда ли, звучание остается практически идентичным, но смысл композиции меняется на 180 градусов? Итак, если кому-то доводилось присутствовать в уголовном суде или при каких-то манипуляциях, которые проводятся с обычными арестантами, могут вспомнить, сколько у одного арестанта бывает конвойных. Если же кто-то представляет, как грузят «столыпин» или арестантский вагон, тоже понимает, как это выглядит в плане количества бойцов конвоя. А если поверить пропаганде противника, то в самолете на 60+ или по другим данным 80+ пленных, было выделено всего трех «сопровождающих». На этом уже можно ставить точку и расходиться, поскольку пленных будут охранять куда более тщательно, чем гражданских арестантов. Ведь как ни крути, речь идет не о гопниках, угонщиках автомобилей или наркоторговцах, а о бойцах, имеющих за своими плечами боевой опыт.

Но и это еще не все. Если бы речь шла о том, что военнопленных содержали в Якутске, а обмен был назначен в Магадане, то и тут возникала бы хоть какая-то вероятность того, что их повезут самолетом. В европейской части помойки, где имеется разветвленная сеть автомобильных и железных дорог, этого никто делать не станет как по соображениям безопасности конвоирования (а такое перемещение и есть – конвоирование и четко подчиняется его правилам и скорее всего чему-то вроде устава конвойной службы), так и по соображениям экономичности. Перевозить заключенных по воздуху, когда имеется четко функционирующая система конвойных перевозок поездами и автомобилями – нонсенс в квадрате.

Далее, по данным с той стороны, самолет был сбит при наборе высоты. То есть, он взлетел в аэропорту Белгорода и куда летел – неизвестно, но в любом случае, Белгород находится в трех десятках километров от границы с Украиной и если просто допустить, что украинских пленных везли для обмена, то самолет должен был заходить на посадку, а не улетать от Белгорода.

Потешный спикер МОРФ Конашенков заявил, что упавший Ил-76 летел с аэродрома Чкаловский. При этом падение самолета произошло в 60 км от белгородского аэропорта, когда он УДАЛЯЛСЯ от города.

Схема захода на посадку говорит, что он не мог совершать посадочный маневр в месте падения pic.twitter.com/zYY7p04eqr — ІнфоВійська України (@i_army_org) January 24, 2024

То есть то, что было объявлено вражеской пропагандой, не вписывается ни в одну более или менее правдоподобную версию. Зато вражеские паблики, в первые минуты после события, когда еще не была отработана единая линия, успели выдать вот такое:

В данном случае автор этого сообщения может прямо сейчас заметать следы, поскольку по его шкурку уже выдвинулись соответствующие товарищи, которые хотят побеседовать с ним применяя швабру, паяльник, электроток и прочие обязательные атрибуты диалога. Ведь как ни крути, а он дискредитирует основную и крайне важную версию, которая утверждена на самом верху. А такое там не принято прощать никому.

А теперь начинается самое интересное. В Сети уже появились не только видео, но и фото с места событий и там, где только пролетал самолет, отчетливо виден след от взрыва ракеты ПВО. Собственно говоря, вражеская пропаганда уже сама не скрывает, что это не был несчастный случай и самолет был сбит, но не уточняется, кем именно он был сбит. Публике дается возможность додумать самим, кто это сделал. Если ВСУ, то и не жалко, поскольку сразу столько (60-80) погибших пленных украинской армии, стоят самолета, экипажа и сопровождающих.

Ну а если свои… то это вроде бы как уже и не смешно. Ведь всем понятно, что война продолжается и потери авиации будут еще и еще, а потому – когда в сто первый раз будет заявлено, что сбили собственные ВС РФ, то даже самые упоротые ватники начнут ржать как Сергей Лавров или Ксения Собчак, по-лошадиному, с подвыванием.

Но в таком случае следует учесть вот что. Расстояние до ближайшей точки пересечения границы с Украиной – 46 километров. Вот как это выглядит на карте с учетом того, что уже есть уточнение по географии – самолет упал у населенного пункта Яблонево. Как видно по карте, ближайшая точка находится в аппендиците, с трех сторон окруженном территорией противника. В такое место никто не загонит систему ПВО, а тем более – способную поражать цели на расстояние в 50 км.

В таком случае надо понимать, что такой комплекс надо держать на таком расстоянии, чтобы противник не смог его достать ни дроном, ни ствольной артиллерией, а это – минимум 20 км от границы и того получаем около 70 км и понимаем, что исполнить нечто подобное мог только мощный комплекс ПВО, которые не то, что не станут подставлять под огонь, но даже боеприпасы к нему не станут использовать абы как, поскольку каждая ракета – на счету.

Отсюда следует, что если это действовали ВСУ, а скорее всего оно так и есть, то в определенное место и в назначенное время, был выдвинут комплекс ПВО, перед которым была поставлена конкретная боевая задача – поймать аэроплан противника. И раз было известно место и время, где и когда будет находиться самолет, то наверняка было известно и то, что у него на борту. Такие длинные операции, в которых приходится рисковать дальнобойными системами ПВО выверяются по миллиметрам и потому, наши знали, что должно быть уничтожено или кто.

Подозреваю, что если бы это был просто пустой Ил-76, украинские военные даже не заводились бы с такой операцией. Да, сарай большой и в случае перехвата – грохоту будет много, но рисковать именно из-за такого самолета крайне ценными и дефицитными активами, вряд ли бы стали. А раз так, то целью был не так самолет, как то, что у него внутри.

Если же представить, что враг снова рассказал бы байку о том, что это он сам сбил свой самолет, то тут уже аргументировать было бы нечем, поскольку ВСУ сейчас не оперируют самолетами ВТА и тем более – в небе противника. А раз так, то самим у лаптей не было ни резону, ни оснований «спутать» самолеты и влупить по своему. Все произошедшее имеет почерк ВСУ с работой его активов ПВО на больших расстояниях. Версия же противника преследует несколько целей, главная из которых – сместить центр внимания собственной публики от того, что сбит очередной крупный самолет их ВВС, причем – в отличие от последних Су-24, трех Су-34 и по одному А-50 и Ил-22, этот самолет сбит над международно признанной территорией РФ и чтобы уйти от позора пояснения причин, была вброшена эта «тухлая селедка».

Заметим, ряд их источников прямо говорит о том, что самолет сбили ВСУ, уже никого не интересует то, что он сбит над их территорией, обсуждение ушло в другом, явно смодулированном направлении. Ну и раз уже такое случилось, то противник может списать под этот инцидент убитых или умерших от пыток наших пленных. Поэтому каждый, кто будет разделять версию противника, должен отдавать себе отчет в том, что таким образом он помогает ему не просто уйти от позора, который терпит из военная авиация, но и военные преступления, совершенные против наших пленных.

Так что всех призываем быть бдительными в этом вопросе, кто бы и что ни говорил. Вооружайтесь логикой, здравым смыслом и опытом и копайте тему самостоятельно, но просто имейте ввиду то, что изложено здесь. Даже если вам моя версия не нравится и вы решитесь выдвинуть свою, все же попробуйте разбить доводы, приведенные мною. Возможно у вас получится что-то более убедительное.

Anti-Colorados, Defence-Line