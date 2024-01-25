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У литовской таможни появились портативные рентгены

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  • 25.01.2024, 13:29
  • 1,396
У литовской таможни появились портативные рентгены

Авто белорусов будет проверять быстрее, не разбирая их обшивку.

С новыми рентгеновскими аппаратами литовским таможенникам будет проще видеть внутренние полости легковых автомобилей, такие как двери, пороги и другие. Автомобиль можно будет проверить проще и быстрее, не снимая детали отделки и не тратя время на разборку авто. На экране устройства картина того, что находится внутри автомобиля, видна в режиме реального времени, сообщает abw.by.

Как сообщает таможня Литвы, использование рентгеновских аппаратов в пунктах пропуска упростит процесс досмотра легковых транспортных средств, сэкономит время таможенного оформления физических лиц.

Литовская таможня намерена закупить больше таких портативных рентгеновских аппаратов.

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