BILD: Шольц тайно надеется на победу Трампа 5 25.01.2024, 13:36

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Немецкий политолог раскрыл причину.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

С такой оценкой выступил немецкий политический эксперт Вернер Патцельт, передает BILD.

По его словам, чем хуже будет настроен к Европе президент США, тем больше будет необходим опытный канцлер Германии. Это может гарантировать социал-демократу Олафу Шольцу переизбрание осенью 2025 года.

«Во внутренней политике «образ врага» в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ», — заявил Патцельт.

По его словам, возвращение Трампа в Белый дом может добавить политических очков и главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу, так как укрепит его репутацию последнего защитника Европы.

Обозреватель BILD Ханс-Йорг Фелевальд пишет, что недавние массовые митинги в Германии против ультраправых укрепили пошатнувшуюся репутацию СДПГ.

«Ничто так не объединяет и не согревает сердца товарищей, как «борьба» с «нацистами». Против ксенофобии, антисемитизма, против «Альтернативы для Германии» — пишет журналист.

По его словам, это может относиться и к консерватору Трампу.