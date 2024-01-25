Владиленыч в шоке 1 Телеграм-канал «Можем объяснить»

25.01.2024, 13:46

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Борис Надеждин

В России намечается интересная интрига.

Администрация РФ президента рекомендовала ЦИК не допускать Надеждина до выборов — «последней каплей» стало его намерение сделать Дунцову представителем на теледебатах.

Кандидатура Бориса Надеждина изначально была согласована лично с первым замглавы АП Сергеем Кириенко, но его последние действия вызывают настоящую ярость у кремлевского куратора внутренней политики. Слова и действия Надеждина нарушают негласные договоренности, и теперь ЦИК «настоятельно рекомендовано» не допускать Надеждина до выборов, сообщили «МО» два собеседника, близких к АП и руководству Госдумы.

«Владиленыч в ах*е (имеется в виду Кириенко — «МО»). Договаривались сильно не поливать говном Путина и СВО, а на деле получили настоящий ушат дерьма», — говорит один из собеседников «МО».

На днях Надеждин заявил: «Первым указом я освобождаю всех политических заключенных... Предложу переговоры Украине, остановлю указ о мобилизации».

«Последней каплей стали его слова про Дунцову, что она будет его представителем на дебатах. Никто, конечно, не будет допускать ее с такой антигосударственной позицией до федерального телевидения», — говорит другой источник «МО».

Оба собеседника прогнозируют, что «Надеждина сильно мочить не будут», чтобы «не делать ему лишнюю рекламу»: «Просто тихо не допустят и все». Провластные СМИ не критикуют Надеждина, но упоминают его вскользь, вместе с кандидатами «второго ряда». В обзорном материале о выборах на Первом канале внимание уделено Путину, а также представителям думских партий Слуцкому, Харитонову и Даванкову, а фамилию Надеждина просто называют среди оставшихся кандидатов. Похожий материал есть и на сайте ТВЦ.

«Слишком велик риск, что это по сути будут не столько выборы президента, сколько референдум по вопросу о войне и мире: хочешь войны — голосуй за Путина, хочешь мира — голосуй за Надеждина. Путину в этой ситуации ничего не светит. Кремль не может себе позволить такие риски», — объясняет политолог Аббас Галлямов.

Телеграм-канал «Можем объяснить»