Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 5 25.01.2024, 14:25

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Арина Соболенко

Белорусской теннисистке противостояла американка Коко Гауфф.

Сегодня, 25 января, Арина Соболенко провела полуфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Белорусской теннисистке противостояла американка Коко Гауфф.

Гауфф — первая представительница топ-10 рейтинга, с которой встретилась вторая ракетка мира Соболенко в Мельбурне. До полуфинала самой сильной оппоненткой белоруски была чешка Барбора Крейчикова (11-я в рейтинге), но и ее Арина победила без особых проблем.

Впрочем, у четвертой ракетки Гауфф сетка была еще легче из-за массового вылета фаворитов на ранних стадиях — ни одного матча с игроками из топ-30.

Отметим, что это был шестой подряд полуфинал для Арины на турнирах серии Большого шлема. На предыдущем мейджоре она добралась до финала, однако проиграла в Нью-Йорке как раз Гауфф. Неудивительно, что белоруска хотела реванша в Мельбурне.

Соболенко хорошо начала полуфинал и сразу взяла подачу соперницы — 2:0. Коко тут же сделала обратный брейк — 2:2. Арина ответила выигрышем трех геймов подряд — 5:2. Гауфф не только вновь сумела сравнять счет, но и вышла вперед! Белоруска, впрочем, не сдалась и отыгралась. «Качельный» сет завершился на тай-брейке в пользу Соболенко — 7:6 (7:2).

Во второй партии игра приобрела иной характер. Соперницы поначалу исправно брали свою подачу. Так было до девятого гейма, в котором Арина перехватила инициативу. Сделав брейк, она уже не упустила победу — 6:4.

Напомним, год назад Соболенко выиграла Australian Open. Ее соперница по финалу определится чуть позже в матче китаянки Чжэн Циньвен (15-й номер рейтинга) и украинки Даяны Ястремской (93).

Всего наши теннисистки три раза играли в решающих поединках Открытого чемпионата Австралии. Белоруски каждый раз побеждали: Соболенко в 2023-м, а Виктория Азаренко в 2012 и 2013 годах.