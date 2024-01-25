Вы можете поддержать уникальный проект, который спасет жизни украинских воинов 1 25.01.2024, 14:27

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Над его разработкой работают украинские инженеры и воины ВСУ.

В редакцию сайта Charter97.org обратился известный гражданский активист, один из лидеров крымскотатарского народа Эрфан Кудусов. Группа бойцов ВСУ, а также украинские инженеры, реализуют проект по разработке и серийному производству роботизированных дистанционно-управляемых зенитно-ракетных комплексов для украинской армии. Их проект нуждается в поддержке:

— Техническая задача состоит в том, чтобы воины ПВО переднего края могли обнаружить, сопроводить и уничтожить воздушную цель противника из укрытия, находясь на достаточном удалении. С одной стороны комплекс повысит боевую эффективность, а с другой — сохранит жизнь украинским воинам.

Мы прошли путь от первого прототипа ПЗРК с лета 2022 года, когда первая турель была слишком тяжела для переноски и весила 65 кг, имела люфт 0.9 градуса, управлялась только по кабелю, до комплекса с весом вдвое меньше (30 кг), с точностью наведения в 20 угловых секунд и с радиоуправлением на дальности до 700 метров. В создаваемом сейчас образце применяется машинное зрение, а искусственный интеллект помогает оператору рассчитать прогноз курса следования цели.

В разработке комплекса принимают участие воины ВСУ, имеющие результативные поражения различных целей. На счету бойцов из расчета ПЗРК — 2 российских вертолета КА-52, один самолет Су-24.

Главный инициатор проекта создания комплекса — как раз из этого боевого расчета.

Также над проектом работают талантливые инженеры известных и авторитетных в Украине оборонных предприятий.

«Часть материалов закуплены, наши партнеры помогают нам бесплатно, а все затраты на предыдущие прототипы и ключевой образец (речь идет о сотнях тысяч гривен) выделил один из бойцов расчета ПЗРК. Никаких зарплат команда не получает, все расходы только на материалы и оборудование», — рассказали авторы инициативы.

Для продолжения проекта необходимо собрать 826.000 украинских гривен

«Это не все затраты, это только самые важные.

Расчитывать на переговоры с чиновниками и различными фондами не можем. Это длительный процесс, а время — важный ресурс, который оценивается, к сожалению, в жизнях бойцов ВСУ.

Рассчитываем только на вас! На тех, кто реально хочет и готов помочь парням на фронте», — рассказали авторы проекта.

Приз тому, кто сделает максимальный денежный взнос, — украинский флаг с личной подписью генерала Валерия Залужного!

Реквизиты волонтерских банковских карт:

В гривнах:

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ПРИВАТБАНК МФО 305299

IBAN UA363052990262096400933534168

Счет получателя 262096400933534168

РНОКПП получателя 2511812717

Назначение платежа – волонтерская помощь на проект УРПЗРК

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