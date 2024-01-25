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Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли больше $1 миллиона

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  • 25.01.2024, 14:35
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Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли больше $1 миллиона

Талибы ищут похитителей.

Талибы ищут неизвестных, укравших крупную сумму наличных денег из самолета Falcon 10, разбившегося 20 января в афганской провинции Бадахшан. На причастность к хищению проверяют местное воинское подразделение Талибана, прибывшее в числе первых на место авиакатастрофы.

По данным источников Hasht-e Subh, из перевернувшегося российского самолета неизвестные украли $1,2 миллиона. После обнаружения пропажи денег, губернатор талибов в Бадахшане Мохаммад Аюб Халид организовал специальную комиссию для расследования преступления.

Поиском злоумышленников займется глава разведки Талибана в провинции. Проверять будут, в том числе, талибов, которые первыми прибыли на место происшествия. Они, по данным газеты, имеют отношение к руководителю армейского штаба группировки Фасихуддину Фитре.

Вечером 20 января воздушное судно Falcon 10 выполняло чартерный санитарный рейс из таиландского аэропорта Утапао в Паттайе в Москву через Индию и Узбекистан. Находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), борт перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Позднее стало известно, что самолет потерпел крушение.

В катастрофе погибли российский предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга Анна Евсюкова. Выжили пилот Дмитрий Беляков, второй пилот Аркадий Грачев, а также медики Игорь Сывороткин и Павел Попов.

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