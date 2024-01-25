«В восьмом классе могла спокойно подтянуться 15 раз» 25.01.2024, 14:58

Как живет и тренируется самая сильная белоруска.

Виктории Бардовской из Горок 28 лет, она чемпионка Беларуси по классическому пауэрлифтингу. Специалисты называют ее элитной троеборкой и лучшей в стране «жимовичкой»: среди женщин ей нет равных в жиме штанги лежа на скамье. Как думаете, а где работает самая сильная белоруска? Нет, не в МЧС, не на стройке и не в шахте. Виктория — преподаватель и молодой ученый.

Журналисты Onlíner побывали у нее на тренировке и узнали, как ей удается совмещать спорт, работу и науку.

«В восьмом классе подтягивалась 15 раз»

Вика родилась на севере страны — в деревне Ковалево Городокского района Витебской области. Но этой «вёсачкі» уже нет на карте: все жители разъехались. Семья Бардовских тоже переехала.

— У меня обычная рабочая семья, — делится Вика. — Родители работали в колхозе, я и старшие братья помогали им по хозяйству. Мы держали три коровы, поросенка, лошадь. Возле дома отец поставил турник. Братья на нем подтягивались, делали разные упражнения — и я вместе с ними. В восьмом классе могла спокойно подтянуться 15 раз. Любили мы и подвижные игры. В футбол у нас играли не только мальчики, но и девочки. Так что хорошее физическое развитие я получила с детства.

После школы девушка училась в аграрном колледже под Витебском, а в 2015 году поступила в сельскохозяйственную академию в Горках. БГСХА называют «кузницей белорусских пауэрлифтеров»: здесь развивают этот вид спорта. Некоторые даже специально поступают сюда ради троеборья.

Однажды на физкультуре к Вике подошел тренер Валерий Диваков. Человек, который подготовил много профессиональных троеборцев, сразу увидел в ней потенциал.

— «О, крепенькие ножки! Пойдешь ко мне заниматься?» — спросил у меня Валерий Анатольевич. И я согласилась. В нашей академии отличный спорткомплекс: есть бассейн, отдельные залы для пауэрлифтеров и тяжелоатлетов. Спорт так меня втянул, что всю учебу я ходила и на физкультуру, и на пауэрлифтинг. Хотя тех, кто серьезно тренируется, от физкультуры освобождали.

Затем Виктория окончила магистратуру, стала аспиранткой и уже два года работает в вузе преподавателем на кафедре селекции и генетики. Девушка пишет кандидатскую диссертацию и одновременно получает еще два высших образования. После курсов переподготовки в Витебском государственном университете она станет тренером по тяжелой атлетике, а учеба в Институте повышения квалификации в сельхозакадемии даст диплом преподавателя.

«В колхозе шутили: будешь гонять трактористов»

Сейчас Виктория готовится к чемпионату Беларуси, который пройдет в апреле в Минске. Валерий Диваков по-прежнему ее наставник, но, по сути, она уже давно сама себе тренер.

— Я тренируюсь пять дней в неделю по три часа. В зал иду вечером, после работы. Не пропускаю тренировки и во время учебных сессий. Сегодня у меня тяжелый присед — 130 килограммов. И легкий жим — 80. Плюс несколько дополнительных упражнений: на ноги, трицепс, грудь, — объясняет Вика свой план на тренировку.

На минуточку, штангу в 80 килограммов пожмет не каждый мужчина — а для Вики это «легкий жим»! Но восемь лет назад все начиналось с мечты (да, мечты у всех разные).

— Я, как и все новички, начинала с пустого грифа (без отягощения. — Прим. Onlíner), — вспоминает Вика начало спортивной карьеры. — А рядом девчонки жали по 70—75 кило. Я на них смотрела и восхищалась: как круто! Меня подбадривала мысль: когда-нибудь и я к этому приду. Позанималась три месяца, и тренер отправил меня на первые областные соревнования. Присела с 100 килограммами, пожала 45, потянула 120. Заняла первое место в своей весовой категории. Для начала это было хорошо.

На Кубке Европы в 2019 году Бардовская взяла золото, пожав уже 97,5 килограмма. А потом поставила цель: надо жать «сотку».

— Когда я еду на соревнования, у меня всегда есть план: сбить свой предыдущий рекорд и быть первой в «абсолютке» (абсолютном первенстве. — Прим. Onlíner).

В том же 2019-м Виктория участвовала в Кубке мира среди студентов по классическому пауэрлифтингу в эстонском Тарту — привезла оттуда серебро. А потом поехала на отработку в колхоз и на год выпала из тренировочного процесса.

— Работала агрономом в одном из хозяйств на Витебщине. По телосложению все сразу заметили, что я спортсменка. Шутили: мол, будешь гонять трактористов. Но это было лучшее хозяйство в районе, и там пьяные на тракторах не ездили. Про тренировки пришлось забыть: мы работали с шести утра и до темноты. Да и заниматься было негде. В местной школе в спортзале лежали заржавевший гриф и несколько небольших блинов. Жать можно было разве что вполсилы.

И все же в 2020 году спортсменка поехала на чемпионат Беларуси в Брест — вообще без подготовки. И показала там примерно 75% от своего бывшего лучшего результата.

После отработки Виктория поступила в аспирантуру и возобновила тренировки. В 2022 году она стала абсолютной победительницей на Кубке Беларуси с результатом 486,5 килограмма: 175,5 (приседание) + 106 (жим) + 205 (тяга). И этот ее рекорд в троеборье до сих пор никто из белорусок не побил.

В 2023-м спортсменка травмировала спину и в троеборье не выступала. Но на Кубке страны стала абсолютной чемпионкой в жиме.

— В Беларуси несколько федераций пауэрлифтинга, и я выступала во всех, чтобы посмотреть и сравнить, что и как там происходит. Мне ближе всего «IPF-Беларусь». Там следят за допинг-контролем, все атлеты в равных условиях. Но и про другие федерации не скажу ничего плохого. Кто-то выступает в «альтернативе», и ему нравится.

«Тягать штангу до старости я не буду: надо думать о замужестве, детях»

У Вики есть парень. В начале отношений он не понимал, зачем девушке такой брутальный спорт.

— Говорил, мол, не женское это дело — тягать штангу. Но сейчас смотрит с уважением и больше таких разговоров не заводит. Мой молодой человек не спортсмен, но выглядит подтянуто — для этого ему достаточно и обычной физкультуры.

Спортсменке нравится чувствовать себя женственной и слабой в глазах мужчин.

— Например, я выхожу из поезда с тяжелыми сумками, а незнакомый мужчина вызывается мне помочь. Конечно же, это приятно! Хотя я могу и сама помочь бабушкам, которые в дачный сезон ездят в электричках с огромными торбами. Но если в обычной жизни ничто особо не выдает во мне троеборку, то в зале мужчины часто удивляются, когда видят большие веса на штанге.

Некоторые, возможно, и комплексуют, ведь есть известный прикол: кто не жмет «сотку», тот не мужик.

Мой пример стимулирует таких парней. Смотрю, со временем они работают уже с солидными весами.

Во всех понятных и непонятных ситуациях девушка идет на тренировку.

— Не важно, что у меня завтра — например, экзамен или другое ответственное мероприятие, — я всегда иду в зал. Нет такого, что сегодня у меня плохое настроение и я пропускаю тренировку. Или, наоборот, у меня отличное настроение и я пойду куда-то гулять. В зале я эмоционально отдыхаю. Мы там и пообщаемся, и посмеемся, и обсудим, как улучшить результаты.

Со временем Виктория планирует уйти из профессионального спорта.

— Тягать штангу до старости я не буду. Еще пару лет хочу выступать на соревнованиях, а там надо подумать о замужестве, детях. И тогда вместо спорта будет просто оздоровительная физкультура.

«Калории не считаю, позволяю себе сладости»

Виктория выступает на соревнованиях в весовой категории до 72 килограммов. При росте 164 сантиметра весит она 63 кило. Поддерживать форму ей помогает сбалансированное питание. Но каких-то строгих ограничений нет, иногда девушка балует себя и тортиком.

— Мой основной рацион — крупы, мясо, рыба, овощи. Утром ем кашу с горстью изюма или орехов. Но иногда позавтракать не получается. Тогда пью кофе — и на работу. Но в обед ем плотно. Если ты голодный, хороших тренировок со штангой не получится. Вечером после тренировки съедаю пачку творога жирностью до 5%. Заправляю его ложкой меда или йогурта. Я не сторонница того, что нельзя есть сладкое. У меня довольно энергозатратные тренировки, так что пирожное или шоколад я могу себе позволить. Вообще, калории я не считаю. Только смотрю, чтобы в рационе было достаточно белка.

Над рельефом тела спортсменка не работает.

— Я не прокачиваю специально ту или иную группу мышц. Все, что у меня сегодня есть, — это «побочка» от поднятия больших весов. Я считаю так: надо либо быть красивым, либо поднимать много. Для меня главное — сила мышц, а не их красота, как, например, в фитнес-бикини или бодибилдинге.

Косметикой Вика пользуется, но умеренно и на тренировки никогда не красится. В обычной жизни предпочитает удобную одежду спортивного стиля. Но не любит крайности: обтягивающие вещи или, наоборот, оверсайз. На работе соблюдает дресс-код: строгий пиджак, рубашка, брюки или юбка. Темные классические джинсы можно надеть, но только не на пары — например, когда у студентов сессия.

Совмещать работу и науку с тренировками непросто, говорит девушка.

— Бывает, что писать научные статьи получается только ночью. Моя диссертация посвящена галеге восточной — это кормовая травянистая культура. Как-то выложила в сторис фотографию этого растения — посыпались вопросы: «О, это конопля? Ты ее куришь и поэтому такая сильная?» Я отшучиваюсь: «Я чай из этой травы завариваю», — смеется Вика.