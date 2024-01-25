Что у Путина в бункере? 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.01.2024, 15:05

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Медведеву наливали?

Рептильная пресса с удовольствием цитирует отрывки из книги «Шоумен» журналиста Саймона Шустера, биографа президента Зеленского.

Рассказывая о первых днях после 24 февраля, Шустер сообщает о жизни Зеленского в бункере. Лицо его было желтовато, еды было недостаточно: «на общей кухне стояли мясные консервы с черствым хлебом …». Советские комедии вызывали у Зеленского чувство опустошенности, смотрел он голливудские фильмы. Иногда за обедом Зеленский наливал вина своим коллегам.

Вопрос к пропагандистам. Где ответ? Где ваши биографы, сочинившие о Путине в бункере? Как он там? Как обстановка? Цвет лица румяный? Есть ли там шест для стриптиза? Удалось его безопасно доставить из дворца в Геленджике? Аквадискотеку построили под землей? А фильмы какие смотрели вместе с двойниками? «Чебурашка» и «Холоп»? Медведеву наливали?

Ответ на последний вопрос мы знаем твердо – по последствиям. Остальное надо бы осветить.

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