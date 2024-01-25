Падение Ил-76 вызывает массу вопросов 10 Леонид Невзлин

25.01.2024, 15:25

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Русские врут.

События вокруг падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 вызывают массу вопросов. Абсолютно точно известно, что самолет разбился, а экипаж погиб. И еще одно: русские врут. Самозабвенно и упоительно. И только исходя из этого можно рассматривать все версии сегодняшнего инцидента.

Пока не представлены никакие убедительные доказательства того, что на борту были украинские пленные, которых должны были обменять. Борт вполне мог быть пустым или перевозить груз военного назначения.

Но, даже если доказательства нахождения пленных на борту появятся и станет реальностью страшная трагедия, мы являемся свидетелями перекладывания путинским режимом ответственности за очередное свое преступление на Украину. Ведь абсолютно очевидно, что установить истину могло бы только независимое международное расследование. Которое никогда не произойдет на территории России.

Эта ситуация действительно напоминает другое военное преступление, которое уже к месту и не к месту начали вспоминать кремлевские пропагандисты - подрыв колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Российские власти точно также пытались переложить ответственность на Украину, и не допустили следователей ООН на место событий.

Но еще больше эти манипуляции напоминают сбитие малазийского боинга российским «Буком». Точно также Москва плодила фейки о том, как боинг сбили украинцы. Но в том случае международное расследование состоялось, а ответственность была четко установлена.

Вполне вероятно, что сейчас мы наблюдаем попытку скрыть поражение своего самолета своими же средствами ПВО. И обычную модель поведения Кремля по перекладыванию ответственности.

Леонид Невзлин, Telegram