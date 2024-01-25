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Беларусь повысила тарифы на транзит нефти с 1 февраля

  • 25.01.2024, 15:24
Беларусь повысила тарифы на транзит нефти с 1 февраля

Изменятся и тарифы для внутреннего потребления.

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти с 1 февраля. Это следует из постановления МАРТ, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, тарифы на транзит нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления вырастут с 1 февраля.

Так, стоимость прокачки нефти через Беларусь в Германию вырастет до 629,26 российского рубля за тонну, и это +38%. На южной ветке нефтепровода «Дружба», через которую нефть поступает через Беларусь и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, тариф вырастет до 215,78 российского рубля за тонну, или на 10,2%.

Местные тарифы также изменятся. Прокачка тонны нефти на участке Полоцк - Новополоцк обойдется в 3 копейки, а на участке Речица - Адамова Застава будет стоить 14,68 рубля.

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