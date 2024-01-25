«Банк присылает письмо, а я — не подпишу!» 4 25.01.2024, 15:33

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Белоруска поделилась открытием насчет кредита от «Беларусбанка».

Жительница Бобруйска оформила в «Беларусбанке» кредит на покупку отечественных товаров. При оформлении заема ей обещали, что ставка по кредиту будет фиксированная — 4% годовых. Однако уже после того как белоруска купила холодильник, внимательно почитала кредитный договор и увидела пункт, в котором сказано, что банк может менять ставку по заему.

Об этой истории женщина рассказала в TikTok.

Пенсионерка из Бобруйска узнала, что в «Беларусбанке» появился кредит «На родныя тавары» для приобретения товаров белорусского производства. Его дают физлицам (в том числе пенсионерам) на срок до трех лет под фиксированную ставку в 4% годовых. Женщина прикинула, что предложение банка хорошее — длительный срок выплаты, переплата получится небольшая. К тому же за время, пока человек пользуется кредитными деньгами, произойдет инфляция, что облегчит выплату долга.

Она спросила у пользователей TikTok, что они думают о таком кредите. Мнение комментаторов разделилось: кто-то считал, что лучше покупать товары в рассрочку, некоторые предупреждали, что «тут может быть подвох». Еще один комментатор заявил, что предложение банка хорошее.

— Хорошо, если у людей есть деньги, они могут прийти в магазин и купить все, что хочется. Но при моем доходе кредит — это хороший вариант, — пришла к выводу женщина.

Бобруйчанка обратилась в «Беларусбанк», где ей оформили кредитную линию на почти 7000 рублей. В первую очередь женщина потратила часть денег на покупку холодильника «Атлант», далее она планировала закупить плитку для ремонта ванной комнаты.

Однако через день женщина сообщила про «облом».

— Пишет мне один товарищ: «А вы читали условия договора?» Ну конечно же читала, даже очки надела, ничего не было написано мелким шрифтом! А сегодня эйфория прошла, и я прочитала, что написано крупным шрифтом, — сообщила кредитополучательница.

В договоре было написано, что банк имеет право по соглашению сторон изменять процентную ставку за использование кредита. Если финучреждение примет такое решение, то сообщит клиенту в течение 10 дней, при этом сторонам надо будет заключить дополнительное соглашение.

Женщина позвонила в местное отделение банка и спросила, мол, как же так, ведь даже проценты просчитали под фиксированную ставку. В ответ услышала, что сотрудники при оформлении кредита используют типовой договор, изменить его нельзя. Тогда пенсионерка написала письмо в столичный офис, спросила, мол, как же так, ставка фиксированная, а в договоре написано, что ее можно менять.

— Мне ответили, что нет ничего страшного, там же написано «по соглашению сторон». Дескать, если вы не согласны с повышением, то будете платить по старой ставке. Представляю, какая я важная: банк присылает мне письмо, что хочет увеличить процентную ставку, а я такая: «Ха! Не подпишу!» Опасайтесь, народ, я была не права.

Журналист «Зеркала» как физлицо обратился в контакт-центр «Беларусбанка». Сотрудница банка сообщила, что кредит «На родныя тавары» предоставляется по распоряжению Совмина, и подтвердила, что ставка по нему фиксированная.

— В договоре указано, что «ставка может изменяться по решению банка» — это типовая форма договора. Если вы желаете, чтобы был изменен бланк договора, то вы можете оставить обращение на сайте банка, написать письмо или оставить пожелание в книге отзывов отделения. Вам предоставят ответ, могут ли этот пункт изменить, — сказала консультант.

Также она отметила, что даже если банк принимает решение об изменении ставки по кредиту, то без ведома кредитополучателя учреждение сделать это не сможет.

Напомним, потребительский кредит «На родныя тавары» «Беларусбанк» запустил с 4 января. Заем можно взять на покупку белорусских товаров, но не всех, а только определенных производителей.