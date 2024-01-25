Легенда украинского футбола Андрей Шевченко возглавил УАФ

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко возглавил УАФ2
- 25.01.2024, 15:38
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Обладатель «Золотого мяча-2004» стал главой украинского футбола.
Делегаты внеочередного конгресса Украинской ассоциации футбола избрали нового руководителя организации. Им стал бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Обладатель «Золотого мяча-2004» стал главой украинского футбола. Избрание президента ассоциации было третьим пунктом в повестке дня XXVI конгресса УАФ.
Шевченко был безальтернативным кандидатом в президенты.
Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории.