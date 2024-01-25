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Оккупант приложил к голове две гранаты и ждет удара украинского дрона

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  • 25.01.2024, 15:58
  • 2,204
Оккупант приложил к голове две гранаты и ждет удара украинского дрона

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант, прячась в воронке от взрыва, прикладывает к голове две гранаты и ожидает атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор украинского дрона оправдал ожидание захватчика - боеприпас попал прямо в тайник.

«Оккупант показывает замечательный пример своим товарищам, насколько тщательно необходимо готовиться к встрече с украинским дроном. Берешь две гранаты, крепко прижимаешь к ушам, чтобы не оглохнуть, и терпеливо ждешь… Видео невероятно креативной самоденацификации оккупанта на авдеевском направлении от бойцов роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company», - отмечается в комментарии к публикации.

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