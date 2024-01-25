МИД Польши призвал к новым санкциям против режима Лукашенко 25.01.2024, 16:10

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Варшава считает, официальный Минск должен быть наказан как можно скорее.

Министерство иностранных дел Польши считает, что ответом на новую волную репрессий в Беларуси должно стать принятие нового пакета санкций в отношении белорусских властей. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в сети Х.

«Проводимые белорусскими властями массовые задержания среди былых узников совести, а также семей политзаключенных требуют решительной реакции. Принятие очередного пакета санкций против Беларуси должно произойти как можно скорее», – написали в польском МИДе.