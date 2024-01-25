Вы — золото «Хартии»! 25.01.2024, 16:17

Ваша помощь важна как никогда раньше.

Дорогие друзья! Более 25 лет «Хартия’97» — на острие борьбы с режимом Лукашенко.

Мы называли Лукашенко диктатором, когда это еще не было мейнстримом. Писали о революции, когда все говорили о «стабильности». Освещали акции протеста, давая людям надежду.

Именно поэтому режим убил основателя нашего сайта Олега Бебенина в 2010 году, разгромил редакцию и арестовал главного редактора Наталью Радину, а в 2017 заблокировал «Хартию».

Несмотря на вынужденную эмиграцию, блокировку, ограниченные ресурсы, мы остаемся самым читаемым независимым сайтом в Беларуси, который успешно противостоит пропаганде Путина и Лукашенко.

И это именно благодаря вам, нашим верным читателям, работает сайт Charter97.org, а у страны есть надежда на перемены.

Сегодня мы нуждаемся в вашей поддержке и поэтому решили запустить еще одну возможность помочь нашей команде — через площадку Patreon. Вы можете стать нашим патроном и каждый месяц безопасно поддерживать работу сайта удобной для вас суммой.

Как работает Patreon?

Это современная площадка, через которую авторы и СМИ могут собирать пожертвования.

На сервисе Patreon вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или cоздать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться 1-го числа каждого месяца.

Важный момент: платеж идет напрямую платформе, а в платежных сервисах не отображается, кого вы решили поддержать, что делает поддержку через Patreon самым безопасным способом помочь нам.

В своем кабинете на Patreon вы сможете в любой момент изменить сумму поддержки или отписаться от нас.

Напомним, что у вас есть возможность поддержать нас через PayPal и пожертвованиями на счет фонда «Хартия’97».

Нам очень нужна ваша помощь. Нам важен каждый патрон!