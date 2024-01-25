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Залужный обсудил усиление ПВО с начальником Генштаба Польши

  • 25.01.2024, 16:46
Залужный обсудил усиление ПВО с начальником Генштаба Польши
Валерий Залужный

Подробности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 25 января, провел разговор с начальником Генерального штаба Польши Веславом Кукулой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Facebook.

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов», - говорится в заявлении.

По словам Залужного, они также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества. В частности, вопросы подготовки наших военнослужащих в Польше, а также обмен боевым опытом.

Усиление ПВО Украины

Залужный пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления.

Главком ВСУ также проинформировал, как Украина противодействует вражеским ракетным ударам.

«В этом контексте усиление возможностей украинской системы ПВО является сверхважным», - добавил Залужный.

Помощь от Польши

В ходе недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для Киева и возможность совместного производства оружия.

Также СМИ сообщали, что польские заводы в несколько раз увеличивают производство оружия благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность. Речь идет, в частности, о тротиле, винтовках и гаубицах.

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