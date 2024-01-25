В Минске машина окатила из лужи отца с двумя детьми: мужчина не стал с этим мириться 6 25.01.2024, 17:13

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Он решил привлечь автомобилиста к ответственности.

Утро четверга минчанина было безнадежно испорчено инцидентом, который случился, пока он с детьми ждал своего транспорта на остановке. Проезжающая мимо машина окатила людей грязью вперемешку со снегом. Мужчина не стал мириться с произошедшим, пишет Onliner.

Все произошло 25 января около 8.00 у остановочного пункта «Германовская», в районе пересечения Южной магистрали и улицы Германовской в Минске.

— Поток в это время плотный, час пик, все из Курасовщины едут в центр. Там четыре полосы, и все они обычно заняты. Я сам каждый день там проезжаю в это время, но сегодня пришлось быть без авто, — рассказал потерпевший.

Он не видел, кто именно проехал по луже так, что поднял целый фонтан грязи, воды и снега.

— Там проблема в остановке и скорости. Остановка такая, что и при желании не спрячешься, а по Южной магистрали ниже 80 не ездят, — продолжает мужчина. — И вот кто-то летел в направлении улицы Денисовской, облил людей на остановке, в их числе был я с детьми. Я увидел только волну выше своего роста. Высота грязе-снежного фонтана была такой, что при моем росте в 182 см меня облило целиком. Детей (8 и 13 лет), соответственно, тоже. Удар грязи в голову был такой силы, что меня оттолкнуло в сторону.

А водитель, который все это спровоцировал, уехал. Заметил ли он, как все обернулось, или не заметил — можно только гадать.

Дети на остановке испугались, взрослые разозлились. Минчанин написал заявление в ГАИ.

Ранее в МВД, комментируя подобные случаи, отмечали:

— Привлечь автомобилиста к ответственности можно. Например, за мелкое хулиганство. Правда, для этого потерпевший должен быть уверен, что водитель совершил это умышленно, и этому есть свидетели. Во-первых, нужно запомнить госномер машины. Желательно разглядеть и водителя, ведь за рулем может оказаться не владелец. Следующее — поиск свидетелей, нужно выяснить их фамилии, телефоны. При сдаче забрызганных вещей в химчистку следует попросить администратора подробно описать загрязнения и сохранить чеки. Следующий этап — обращение в суд. Иск можно подать и на дорожную службу, если лужи оказались на месте выбоины, а меры не были приняты вовремя.