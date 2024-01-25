Белоруска подавилась куском «Наполеона» и выиграла у магазина компенсацию 4 25.01.2024, 17:32

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Сумма ее не устроила.

Наталья подавилась куском бумаги, который каким-то образом оказался между слоев торта «Наполеон». Кто-то бы выкинул торт — и на этом история бы закончилась. Но Наталья написала претензию магазину и дошла до суда, пишет «Онлайнер».

Тот самый торт купили еще в 2023 году на Радуницу.

— Я живу в Минске, сама из Белоозерска, приехала к маме. Мама к моему приезду купила «Наполеон». Я его разломала ложкой, начала есть и подавилась. Потом поняла, что я жевала кусок бумаги, который находился в торте.

На следующий день, по словам Натальи, у нее разболелось горло. Она обратилась в больницу. Ее осмотрели и выдали справку, в которой, кстати, не сказано ничего криминального: инородное тело в горле не обнаружено.

Девушка пошла жаловаться в магазин — ей сразу же вернули деньги за товар и подарили другой торт.

— Почему же вы решили идти к юристу?

— Мне позвонила заведующая предприятием, она сказала: «Извините, всякое бывает». Я ответила — а что если бы ребенок подавился, а что если бы кто-то умер! А она мне: «Никто же не умер». И меня понесло, я захотела их наказать. В магазине мне предложили 350 рублей компенсации, а я сказала, что хочу 500 рублей, иначе пойду в суд.

Наталья стала искать юристов, которые ей помогут. Обзвонила несколько обществ защиты прав потребителей. Практически все ей отказали, но один специалист все же согласился взяться за дело. Как итог — Наталья выиграла в суде моральную компенсацию, но гораздо меньше, чем ожидала: в 40 рублей.

К слову, производитель торта не отнекивался от своей ответственности. От главного технолога Наталье пришло письмо, что на производстве провели проверку, нашли виновных. И теперь будут тщательнее следить за рабочими процессами.

Юрист Анна Шилько помогала Наталье в суде. Она как профессионал со стажем считает, что 40 рублей компенсации в данном случае — справедливая сумма, поскольку вреда здоровью не причинено, продавец вернул деньги за некачественный товар, извинился и предлагал компенсацию морального вреда в 350 рублей.