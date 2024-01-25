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В Гродно водитель VW стал «учить» водителя автобуса

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  • 25.01.2024, 17:48
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В Гродно водитель VW стал «учить» водителя автобуса

Кто прав?

Водитель городского автобуса делится небольшим видео со своего регистратора: на проспекте Лебедева в Гродно его стал «учить» водитель легкового автомобиля.

– Забрал людей на остановке вдоль проспекта Лебедева и уже набирал скорость в своей полосе, когда впереди со второстепенной дороги в мою полосу стал выезжать водитель Volkswagen. Водитель не мог меня не видеть и не слышать автобус, я начал еще издалека подавать ему звуковой сигнал, но автомобилист был упрям и не спеша продолжил свой маневр, – рассказывает читатель «АвтоГродно».

Водитель Volkswagen все же смог закончить свой маневр, выровнял автомобиль, а затем выжал педаль тормоза, практически остановив автобус.

Гудок заводской, МАЗовский. Но и он не помогает, как видите. Давно такого не было, чтобы в Гродно учили водителей автобусов. Буду обращаться в ГАИ, просить дать правовую оценку ситуации, – сказал водитель автобуса.

Кто прав?

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