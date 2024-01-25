The Spectator: Новая стратегия Украины в войне может стать революционной 25.01.2024, 17:53

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Она имеет ряд преимуществ.

Украина ведет не одну, а две горячие войны против России. Первая, обычная, кровавая сухопутная война на линии фронта протяженностью 1300 км, зашла в тупик. Но второй вариант – удары беспилотников и ракет, а также диверсионные рейды вглубь вражеской территории – может оказаться революционной стратегией нанесения ударов по России там, где ей больно.

Об этом пишет британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэтьюз в статье для издания еженедельного консервативного журнала The Spectator.

У Украины есть еще одно преимущество: сложная индустрия дронов, организованная частными компаниями и подпитываемая высокоэффективной системой государственного финансирования, отмечает автор.

Мэтьюз напоминает, что на прошлой неделе два украинских дрона-камикадзе нанесли эффектный удар по нефтегазоперерабатывающему заводу и терминалу отгрузки нефти в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. Второй эффективный удар был нанесён минувшей ночью по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Туапсе (Краснодарский край), который также атаковали беспилотники.

На фоне прилетов по цистернам и НПЗ издание пишет, что украинские дроны оказались намного успешными и эффективными против российских ресурсов, нежели санкции Запада.

Эти удары наносят серьезный ущерб российской экономике.

Могут пройти недели или месяцы, прежде чем повреждённые нефтеперерабатывающие заводы России восстановят масштабное производство.

Санкции, введенные против России после начала войны в Украине, включают ограничения на экспорт оборудования и технологий. Это означает, что Россия будет иметь ограниченный доступ к запчастям и оборудованию, необходимым для ремонта поврежденных нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, санкции затрудняют России поиск новых поставщиков оборудования и технологий. Это может привести к задержкам в ремонте и увеличению его стоимости.

Тем не менее, даже если Россия сможет найти источники оборудования и технологий, это не гарантирует, что она сможет быстро восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.

Во-первых, ремонт оборудования может быть сложным и трудоемким процессом. Во-вторых, Россия может столкнуться с нехваткой квалифицированных специалистов, которые смогут провести ремонт.

В целом восстановление оборудования после удара украинских дронов-камикадзе будет сложной и дорогостоящей задачей для России.