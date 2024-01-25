Пророссийский премьер Словакии выступил в поддержку Украины 25.01.2024, 18:01

Роберт Фицо

И поддержал вступление страны в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 25 января, сообщил, что его страна не будет блокировать 50 млрд евро для Украины со стороны Европейского союза.

Во время брифинга премьер Словакии сообщил, что его страна не будет создавать препятствий для одобрения Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

«Я понимаю, что некоторые наши заявления могут вызвать споры. Но нас просят утвердить 50 миллиардов евро для Украины на следующие четыре года. Словакия соглашается и будет соглашаться», — заявил Фицо во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Словацкий премьер подчеркнул, что Словакия не выступает против евроинтеграции Украины.