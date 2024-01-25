«Смеялись всем коллективом над решением белорусского суда» 25.01.2024, 18:07

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Журналисты из Украины отреагировали на внесение в список «экстремистов».

В четверг, 18 января, суд Барановичского района Брестской области Беларуси признал материалы телеграм-канала «Беларускі Інфармацыйны» экстремистскими.

Глава украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредитель Белорусского информационного центра во Львове Юрий Кмить прокомментировал сайту Charter97.org решение белорусского суда:

— Не дорабатывает судья этот с украинской фамилией Юрий Мартынюк, потому что «Беларускі Інфармацыйны» — это только подразделение большого информационного портала «Західний інформаційний фронт».

Мы смеялись всем коллективом над решением суда, потому что только половину редакции наградили званием «экстремистов», а вторую — нет. Что-то они не досмотрели, надо им за такую недоработку настучать по голове, ведь на портале куда больше материалов о преступлениях Лукашенко и его режима, чем в телеграм-канале.