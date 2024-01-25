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Задача под звездочкой для начальной школы поставила взрослых в тупик

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  • 25.01.2024, 18:13
  • 2,874
Задача под звездочкой для начальной школы поставила взрослых в тупик

Проверьте и вы свои способности.

Если у вас есть младшие братья или сестры, или вы уже носите гордое звание родителя, то вы наверняка знаете, какими безумными могут быть задачи в школьных учебниках.

На самом деле, математические задачи, которые кажутся нерешаемыми, не всегда такие «зубастые». Все дело в терпении и желании разобраться, пишет Techinsider.

Безусловно, нужно мыслить креативно, нетипично. Но в первую очередь, нужно просто захотеть решить задачу. Давайте попробуем:

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