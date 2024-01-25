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«Черные Запорожцы» зачищают украинскую землю от врага

  • 25.01.2024, 18:19
  • 1,020
«Черные Запорожцы» зачищают украинскую землю от врага

Видео с фронта.

Комитет стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины продолжает демонстрировать успешную работу украинских защитников на фронте.

Так телеграм-канал «СтратКом» опубликовал кадры удачных отработок по российским оккупантам на фронте украинских операторов дронов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

На видео видно, что россияне бегают и суетятся, пытаясь спрятаться от защитников. Укрытие они находят в ближайшем здании, но ВСУ все равно успели их атаковать.

«От наших не спрятаться: пилоты БпЛА 72-й ОМБр обнаружили вражескую группу, которую поразили сбросом с дрона», — говорится в подписи под видео.

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