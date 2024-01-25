В Беларусь идет похолодание 1 25.01.2024, 18:29

В субботу прогнозируется до 8-10 мороза.

В ближайшие дни в Беларуси похолодает, предупреждают синоптики. В пятницу в течение суток температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Однако уже в субботу прогнозируется до 8-10 мороза, в воскресенье — до 9-14 со знаком минус.

26 января во многих районах нашей страны ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Местами — слабый гололед, а на отдельных участках дорог — гололедица. Будет сильный ветер — с порывами до 15-18 м/с.