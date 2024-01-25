Российские богачи массово скупают элитную недвижимость 1 25.01.2024, 18:40

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Особенно в Москве.

Заработав деньги на вызванной войной перестройке экономики, состоятельные россияне спешат вложить их в дорогое жилье, особенно в Москве. В Европе недвижимость теперь купить трудно, да и страхи первого военного года остались в прошлом, пишет сайт The Moscow Times.

Спрос на покупку готовых дорогих квартир вырос настолько сильно, что продавцы почти перестали торговаться, утверждают аналитики агентства «Intermark Городская недвижимость». Средний размер скидки на вторичном рынке элитного жилья сейчас на самом низком уровне за последние три года — всего 1,8%, хотя еще в начале года был он был близок к 8%, отмечают эксперты компании.

Пик скидок пришелся на вторую половину 2022 года. Тем летом состоятельные россияне массово уезжали из страны, а кто оставался, не были готовы к дорогим покупкам. Продавцы дорогих квартир тогда давали скидку в среднем 10%, а некоторые были согласны на 15–20%, а после объявленной в сентябре «частичной мобилизации» встречались скидки до 40% — при срочной продаже недвижимости.

Но уже весной 2023 года спрос на дорогое жилье — как на аренду, так и на покупку — стал быстро восстанавливаться, показывали отчеты консалтинговых агентств. Одни российские миллионеры вернулись в страну с зимовок в ОАЭ и прочих странах, другие отказались от жизни за границей из-за санкций и ограничений для россиян, а кто-то просто хорошо заработал, рассказывает московский риелтор, работающий с объектами дороже $1 млн: «Заработать в стране было на чем. В итоге в конце 2023 года мы продавали быстрее и дороже, чем до войны».

Самыми активными покупателями элитной недвижимости стали те, кто связан с импортозамещением, торговлей и высокими технологиями, отмечают в Intermark.

В последнем квартале 2023 года число сделок с дорогим жильем было на 40% выше, чем в первом. Одна из причин высокой активности покупателей — отложенный в 2022 году спрос, считает Дмитрий Халин, CEO и управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость».

После повышения ключевой ставки ЦБ спрос на дорогую недвижимость упал, главным образом — на новостройки. В ноябре в Москве сделок с ними было примерно на 15% меньше, чем в октябре, на вторичном рынке спад не превысил нескольких процентов, но уже в декабре рынок стал восстанавливаться, сходятся во мнении опрошенные The Moscow Times риелторы и независимые эксперты. Причины — надежда покупателей сберечь деньги от инфляции, невозможность купить недвижимость в большинстве европейских стран, а также то, что элитные новостройки подрожали гораздо сильнее: их средняя стоимость за год выросла почти на 30%, до 1,186 млн руб. за кв. м, отмечает Intermark. На вторичном же рынке средняя цена кв. м в элитных квартирах за год прибавила всего 9%, до 790 000 руб. Такая разница также стимулирует интерес покупателей ко вторичному рынку Москвы, особенно со стороны региональных покупателей.

Средний бюджет сделки во вторичном сегменте высокобюджетной недвижимости по итогам 2023 года составил 116,9 млн руб., что на 7,5% больше, чем годом ранее.