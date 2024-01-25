Раздача слонов

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25.01.2024, 18:55

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В Калининграде Путин осчастливил студенчество.

Накануне мартовского голосования за его сохранение в Кремле, Путин приехал в Калининград – российский анклав на берегу Балтийского моря, ставшего, благодаря усилия Путина, Лаврова и других внутренним морем НАТО.

В Калининграде Путин осчастливил студенчество, объявив, что «теперь президентская стипендия будет 30 тысяч российских рублей», а «правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч российских рублей». Ранее «президентская стипендия» составляла 22.800 российских

Эти гроши, к которым прилеплено слово «президентская», были бы недостаточны даже если бы они платились каждому студенту. На деньги, которые сожжены Путиным, Мишустиным, Белоусовым и другими на Крым, спецоперацию, милитаризацию, олимпиады, чемпионаты, можно было бы платить студентам то, что сегодня для обмана граждан названо словом «президентская». Будто бы Путин из своего кармана платит, а не из налогов россиян.

Кстати, некто Комиссаров, ректор РАНХиГС объявил сегодня, что студенты – участники спецоперации будут переведены на бесплатную форму обучения. На деньги, выкинутые на спецоперацию, все обучение можно сделать бесплатным. Комиссаров забыл уточнить, что речь идёт о студентах, которые выживут в спецоперации, соучастником которой этот самый Комиссаров и является.

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