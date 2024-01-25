В Беларуси ввели новые требования для работников в сфере такси и перевозок пассажиров 7 25.01.2024, 19:01

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Лукашенко подписал указ.

Александр Лукашенко 25 января подписал указ «Об автомобильных перевозках пассажиров». Об этом сообщила пресс-служба узурпатора.

Указом предусматривается создание госреестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Его оператором и владельцем будет Транспортная инспекция.

В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси.

Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

Для иностранных диспетчеров устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юрлица. Оно будет выступать в качестве диспетчера или перевозчика и соблюдать все соответствующие требования законодательства.

А требования налагаются очень серьезные. Диспетчеры и перевозчики будут обязаны:

использовать для работы только программы, информационные ресурсы (в том числе приложения для получения заказов от клиентов), размещенные на территории Беларуси (то есть на белорусских серверах) и зарегистрированные в соответствующих госрегистрах. Использование иных информационных систем запрещается, в таком случае деятельность будет караться как незаконные перевозки. В том числе нельзя пользоваться иностранными приложениями и водителям;

использовать для перевозок и передавать заказы только тем водителям и машинам, которые включены в реестр;

фиксировать все заказы, в том числе полученные онлайн, и вести их учет, хранить информацию о заказах пять лет;

предоставить силовикам, а также контролирующим и иным причастным госорганам доступ к информации о заказах и информации в личном кабинете перевозчика. Этот доступ должен быть бесплатным, круглосуточным, дистанционным, с возможностью выгрузки данных и так далее. Эти ресурсы и базы данных должны быть технически размещены на территории Беларуси;

установить в салонах машин и автобусов камеры для видеофиксации процесса перевозки пассажиров. Хранить записи перевозчикам придется в течение месяца и опять же только на ресурсах, расположенных в Беларуси.

Также Транспортная инспекция в целях контроля обретает право получать персональные данные физлиц без их письменного согласия, в том числе из различных баз данных и ресурсов, которые ведут юрлица и предприниматели.