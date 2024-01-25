В финале Australian Open Соболенко встретится с китаянкой Чжэн 6 25.01.2024, 19:15

Арина Соболенко

Матч пройдет в субботу.

В финале Australian Open Арина Соболенко встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн. Матч пройдет в субботу, 27 января. Соболенко — 2-я ракетка мира, ее соперница — 15-я.

Представительница КНР в полуфинале обыграла украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:4. Перед этим Соболенко выиграла у американки Коко Гауф — 7:6 (7:2), 6:4.

Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Если ей удастся защитить титул, она повторит достижение Виктории Азаренко на Australian Open более десятилетия назад. В случае победы в финале белоруска заработает более 2 миллионов долларов.