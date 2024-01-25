Лукашенко ввел изменения для рекламного рынка 25.01.2024, 19:25

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Диктатор хочет присваивать выигрыши победителей рекламных игр.

Александр Лукашенко ввел изменения при проведении рекламных игр. Об этом сообщает пресс-служба диктатора. Среди прочего он установил запрет на выдачу выигрышей победителям рекламной игры и их наследникам, которых включили в перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности. Напомним, такой список в Беларуси ведет КГБ.

Диктатор ввел запрет на рекламу таких игр до опубликования организатором в печатном СМИ правил проведения. Участвовать в рекламной игре будет запрещено тем, кто занимает руководящие должности в организациях, которые участвуют в формировании призового фонда.

Также организаторов обяжут при проведении рекламной игры в интернете использовать только официально зарегистрированные в Беларуси интернет-ресурсы.

Срок госрегистрации рекламной игры сократили с 15 до 10 дней. Также установили упрощенный порядок проведения рекламных игр, призовой фонд которых не превышает 40 базовых величин (на сегодня это 1600 рублей).

Также уточнили требования к правилам проведения рекламной игры, отчету о ней, уведомлению участников игры о розыгрыше (в случае использования при проведении розыгрыша списка ее участников), публикации результатов, выдаче выигрышей.

Как сообщается, изменения вводят для «защиты прав участников рекламных игр и развития таких игр». Также чиновники хотят усовершенствовать правовое регулирование рекламной сферы с учетом сложившейся практики и развития интернет-технологий.

«Указ направлен на вовлечение в организацию рекламных игр малого и среднего бизнеса, повышение имиджа белорусских субъектов хозяйствования и популяризацию отечественной продукции», — сообщает пресс-служба узурпатора.