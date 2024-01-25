Мать Павла Северинца оштрафовали на 5400 рублей 25.01.2024, 20:02

Татьяна Северинец

Также нашлась мама экс-политзаключенного Ильи Миронова.

Мать осужденного на 7 лет колонии Павла Северинца Татьяну оштрафовали на 135 базовых величин (5400 рублей), пишет «Витебская весна». Также штраф получила и мама бывшего политического заключенного Ильи Миронова Валентина, сообщает «Штодзень».

По данным правозащитников, Татьяну Северинец судили по двум статьям КоАП: ч. 2 ст. 19.11 (Распространение экстремистских материалов) и ч. 1 ст. 24.23 (Несанкционированное пикетирование). Оба протокола были составлены после изучения ее страниц в соцсетях.

О том, что силовики задержали мать Павла Северинца, стало известно 9 января. Причиной для этого стали «экстремистские подписки». После задержания женщина попала в больницу с давлением. Позже приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал опубликовал с ней «покаянное» видео. До суда Татьяна Северинец находилась дома.

Также суд оштрафовал мать экс-политзаключенного Ильи Миронова Валентину.

«Мама дома. Мы узнали об этом от тех людей, которые это точно знают. Связи с ней нет — это так. Телефона нет, денег нет, чтобы купить новый. Как мне стало известно, ей дали штраф. Пока неизвестно, по какой статье ее судили», — рассказал Илья Миронов.

Накануне сообщалось, что женщина не выходит на связь. Последний раз она общалась с сыном 23 января. После этого на звонки не отвечала. Валентину Миронову могли задержать во время волны репрессий против родственников политзаключенных, прокатившейся по Беларуси.