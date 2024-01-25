Непал потребовал от РФ вернуть завербованных на войну в Украине 25.01.2024, 20:11

И выплатить компенсацию за погибших.

Москва продолжает посылать воевать за «русский мир» не только тех, кто не является русским по национальности, но также граждан других государств. Для войны в Украине в российскую армию было завербовано более 200 непальцев, не менее 14 из них там погибли, рассказал AP министр иностранных дел Непала Пракаш Сауд.

«Мы попросили Россию немедленно прекратить рекрутировать в свою армию граждан Непала, немедленно вернуть тех, кто уже в ней служит, возвратить на родину тела убитых, оказать медицинскую помощь и вернуть тех, кто был ранен в сражениях», – сказал он. По словам Сауда, в январе он обсуждал этот вопрос с российскими представителями в Уганде на полях конференции Движения неприсоединения:

«Мы ясно донесли до них, что нашим гражданам не разрешено наниматься в армию [другого государства] и что их нужно немедленно отправить назад».

Десятки тысяч непальцев, ежегодно отправляющихся за рубеж на заработки, должны получать на это разрешение правительства. Ехать работать в Россию и Украину оно им запретило, заявив, что непальцев часто вербуют в российскую армию для отправки на украинский фронт. Те же, кто добирается до России, делают это через третьи страны, сказавшись туристами, считают власти Непала.

По словам Сауда, в распоряжении российских властей находятся тела 12 непальцев из 14, чья гибель в Украине была подтверждена. Непал запросил у России денежную компенсацию семьям погибших, сказал он.

Еще пять непальцев, по имеющейся информации, попали в украинский плен. «Мы просим российскую сторону предпринять усилия по их освобождению», – сообщил Сауд.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре, что Россия не будет вербовать иностранных наемников в свою армию и не нуждается в «людях со стороны». Несмотря на это, в начале 2023 г. он разрешил иностранцам заключать с армией не пятилетний контракт, а годичный, чтобы стимулировать приток наемников. А в начале января 2024 г. подписал указ об упрощении получения российского гражданства иностранными наемниками: вступив в армию до конца «специальной военной операции», они могут получить его, не сдавая экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства России.

В прошлом году стало известно об усилиях России по вербовке наемников в Сербии и на Кубе. Так, в сентябре правоохранительные органы Кубы задержали 16 человек, которые пытались заманить местных жителей в российскую армию. В Сербии удалось завербовать несколько сотен человек. В Подмосковье придумали специальную схему с их оформлением через военкомат Красногорска, выяснила Русская служба «Би-би-си»; сербам также предлагали российской гражданство – видимо для того, чтобы на родине они не попали под уголовное преследование за наемничество.

Британская военная разведка сообщала, что Россия также пыталась вербовать жителей Армении и северных районов Казахстана, – «вероятно, чтобы избежать новых непопулярных мер по мобилизации в преддверие президентских выборов 2024 г.».