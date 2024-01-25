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В Сморгони арестовали директора спортивной школы

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  • 25.01.2024, 20:46
  • 2,940
В Сморгони арестовали директора спортивной школы
Денис Лобан

У него двое детей.

Директора детско-юношеской спортивной школы по футболу «ФК «Сморгонь» Дениса Лобана арестовали на семь суток, узнало Hrodna.life.

Денис Лобан был подписчиком интернет-сообщества Tribuna в инстаграме. Страница у него была открытой. На телефоне у него нашли продукцию сообщества и логотип.

Дело рассмотрели 17 января в суде Сморгонского района. Мужчина признал вину — это сочли смягчающим обстоятельством. Суд назначил ему семь суток ареста с конфискацией телефона.

Денис Лобан возглавил школу совсем недавно, в 2023 году. У него двое детей, 17 и 14 лет.

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