закрыть
25 января 2024, четверг, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Абу-Даби создали инсталляцию из 448 пирамид

  • 25.01.2024, 20:52
  • 1,202
В Абу-Даби создали инсталляцию из 448 пирамид

Фотофакт.

В Абу-Даби на острове Фахид появилась огромная инсталляция из 448 пирамид, выстроенных в форме солнца — Self Similar. Соответствующие кадры опубликованы в сети.

Творение принадлежит американскому художнику Джиму Деневану. Площадь — один квадратный километр, высота самой большой пирамиды — 27 м.

Пирамиды образуют узор мандалы.

Увидеть всю композицию можно с двух смотровых площадок — посетители могут подняться на курганы, чтобы насладиться панорамным видом и поразмышлять об изменчивости того, что создает искусство. Кстати, любоваться лучше вечером. На закате инсталляция превращается в эффектное световое шоу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип