В Абу-Даби создали инсталляцию из 448 пирамид 25.01.2024, 20:52

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Фотофакт.

В Абу-Даби на острове Фахид появилась огромная инсталляция из 448 пирамид, выстроенных в форме солнца — Self Similar. Соответствующие кадры опубликованы в сети.

Творение принадлежит американскому художнику Джиму Деневану. Площадь — один квадратный километр, высота самой большой пирамиды — 27 м.

Пирамиды образуют узор мандалы.

Увидеть всю композицию можно с двух смотровых площадок — посетители могут подняться на курганы, чтобы насладиться панорамным видом и поразмышлять об изменчивости того, что создает искусство. Кстати, любоваться лучше вечером. На закате инсталляция превращается в эффектное световое шоу.