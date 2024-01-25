В Абу-Даби создали инсталляцию из 448 пирамид
- 25.01.2024, 20:52
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Фотофакт.
В Абу-Даби на острове Фахид появилась огромная инсталляция из 448 пирамид, выстроенных в форме солнца — Self Similar. Соответствующие кадры опубликованы в сети.
Творение принадлежит американскому художнику Джиму Деневану. Площадь — один квадратный километр, высота самой большой пирамиды — 27 м.
Пирамиды образуют узор мандалы.
Увидеть всю композицию можно с двух смотровых площадок — посетители могут подняться на курганы, чтобы насладиться панорамным видом и поразмышлять об изменчивости того, что создает искусство. Кстати, любоваться лучше вечером. На закате инсталляция превращается в эффектное световое шоу.