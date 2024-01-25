Премьер Северной Македонии ушел в отставку перед первыми за 17 лет очередными выборами 1 25.01.2024, 21:05

Димитар Ковачевский

В 2024 году в Северной Македонии будут выбирать не только депутатов, но и президента.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский 25 января подал в отставку, сделав первый шаг к формированию технического правительства и подготовке к парламентским выборам в мае этого года.

Об этом пишет CDM.

Согласно законодательству Северной Македонии, в стране должно сформироваться техническое правительство за 100 дней до выборов. Поскольку избрание парламента согласовано на 8 мая, такое правительство должно быть сформировано 28 января.

Согласно коалиционному соглашению 2020 года между руководящими партиями – македонским Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ) и албанским Демократическим союзом за интеграцию (DUI), главой технического правительства должен стать представитель DUI.

Таким образом, исполнять обязанности премьера в Северной Македонии впервые в истории будет этнический албанец. Ожидается, что им станет действующий спикер парламента Талат Джафери, заявивший, что вслед за Ковачевским тоже подаст в отставку.

В то же время уже бывший премьер Северной Македонии выразил надежду, что после выборов 8 мая «возглавит правительство снова и поведет парламентское большинство, гарантирующее полноправное вступление страны в ЕС до 2030 года».

В 2024 году в Северной Македонии будут выбирать не только депутатов, но и президента. Первый тур президентских выборов состоится 24 апреля 2024, а через две недели, 8 мая – второй тур выборов президента и парламентские выборы.

Планируемые выборы в парламент станут первыми очередными парламентскими выборами за 17 лет. Последние обычные выборы проводились в стране в 2006 году, после этого – только досрочные.